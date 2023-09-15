Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 13. Phaselis Festivali'nde "Cumhuriyet'in 100. yılı" kutlanacak

        Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 13. Phaselis Festivali "Cumhuriyet'in 100. yılı" temasıyla 22-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 13. Phaselis Festivali'nde "Cumhuriyet'in 100. yılı" kutlanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi ve Phaselis Kazı Başkanlığının destekleriyle Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfınca (KETAV) organize edilen festival, 2 bin yıllık tarihi ile her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Phaselis Antik Kenti'nde sanatseverleri ağırlayacak.

        Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek Phaselis Festivali'nin ana teması, "Cumhuriyet'in 100. yılı" oldu.

        Festivalin ilk gününde "Cumhuriyet Tangoları" sahne alacak ve Cumhuriyet sonrası Türk bestekarlarının yazdıkları tango eserleri seslendirilecek.

        İkinci günü UNESCO 2023 Aşık Veysel yılı olması dolayısıyla 23 Eylül'de Anadolu ezgilerinin Batı müziği enstrümanlarıyla buluştuğu "Anadolu Ozanları" sahnede olacak. Festivalin üçüncü gününde 25 Eylül Chopin ve Ulvi Cemal Erkin'in eserlerini piyano ve Quintet orkestra eşliğinde "Gökhan Aybulus ve Cameratalia Quintet" performans sergileyecek.

        Festivalin kapanış konserini ise 1920 ve 1930'lu yılların müziğini yapan, "Flapper Swing" verecek.

        Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, gazetecilere, başta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını ve festivalin bu yılki temasını, "Cumhuriyetin 100. yılı" olarak belirlediklerini söyledi.

        Festivalde her yıl yüzlerce kişiyi ağırladıklarını anlatan Yorulmaz, "KETAV olarak yıllardır süregelen organizasyonumuza destek veren, başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, Kemer Kaymakamlığımıza, Belediye Başkanlığımıza ve sponsor olan turizmcilerimize teşekkür ederiz." dedi.

        Festival Direktörü Filiz Ceylan Eraslan da Phaselis Festivali programını yaparken Cumhuriyet'in 100'üncü yılı coşkusuna uygun olabilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        Galatasaray'da kritik viraj
        Galatasaray'da kritik viraj
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı

        Benzer Haberler

        Antalya'da gasp ve tefecilik iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da gasp ve tefecilik iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Antalya halinde balık, tavuk ve kırmızı etten ucuz
        Antalya halinde balık, tavuk ve kırmızı etten ucuz
        Uçuruma yuvarlanan araçta boğazı kesilmiş, cesedi bulundu
        Uçuruma yuvarlanan araçta boğazı kesilmiş, cesedi bulundu
        DJ Burak Yeter: 2,5 ay sonra 55 bin fitte müzik yapacağız
        DJ Burak Yeter: 2,5 ay sonra 55 bin fitte müzik yapacağız
        30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Kuğu Gölü" balesi ik...
        30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Kuğu Gölü" balesi ik...
        Alanya'da uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş ceset bulundu
        Alanya'da uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş ceset bulundu