Görme engelli Ragıp müzik ve spordaki başarısıyla adından söz ettiriyor ZEHRA TEKECİ - Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki doğuştan görme engelli Ragıp Ali Yaman viyola, piyano, gitar ve ney gibi birçok müzik enstrümanını iyi derecede çalabiliyor, golbol ve atletizmde de başarılı olan genç, milli formayı hayal ediyor.

Alanya ilçesinde ailesiyle yaşayan Yaman, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıfında öğrenimini sürdürüyor.

Viyola, piyano, gitar ve ney gibi birçok müzik enstrümanını iyi derecede çalabilen, okulunda başarısıyla öne çıkan Yaman'ın sanata olan düşkünlüğü gibi sporculuğu da çocukluk yıllarına dayanıyor.

Görme engellilere özgü bir takım sporu olan golbol ile henüz ilkokul yıllarında tanışan Yaman, okul takımında mücadele ettiği maçlardaki başarılarıyla öne çıktı.

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübünde golbol branşında spor hayatına devam eden Yaman, atletizmle de ilgilenmeye başladı.

Antrenörlerinin kendisine verdiği destek ve anlayışla atletizm antrenmanlarına başlayan Yaman, 3 ay gibi kısa bir sürede Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na hazırlandı.

İlk kez katıldığı şampiyonada 1500 metre erkeklerde Türkiye üçüncüsü olan Yaman, 5 bin metre erkeklerde ise Türkiye ikinciliğini elde etti.

Milli takım hayaliyle çalışmalarını sürdüren Yaman için oldukça meşakkatli bir antrenman programı da uygulanıyor. Kendisine rehberlik eden antrenörüyle atletizm pistinde ter döken Yaman, tüm talimatları eksiksiz yerine getiriyor.

Başarı için antrenörüyle zaman zaman kol kola giren, kılavuz atlet tarafından iple yönlendirilen sporcu, bu zorluklar karşısında azmiyle örnek oluyor.

- "Hem başarılı bir müzisyen hem de sporcu olabileceğime inanıyorum"

Sporcu Yaman, AA muhabirine, doğuştan görme engelli olduğunu söyledi.

Işığı hiç görmediğini dile getiren Yaman, "Hamileliği döneminde annemi akrep sokmuş. Bu nedenle annem tedavi görmüş. Bu süreçte benim de anne karnında görme yetimi kaybettiğimi öğrendim." dedi.

Yaman, çocukluk yıllarından bu yana ailesi ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle çeşitli spor ve sanat dallarıyla ilgilendiğini aktardı.

Müziğin ve sporun hayatının neredeyse tamamında yer aldığını ifade eden Yaman, "Ana çalgım viyola ancak bağlama, ney, gitar, piyano ve darbuka çalabiliyorum. Viyolada özellikle klasik müzikte çalışıyorum. Kendimi bu alanda da geliştirmek istiyorum. Sporu ve sanatı birlikte yürütmek istiyorum. Çünkü birbirini çok destekliyor. Müzikten yorulduğumda antrenmana gidiyorum o beni dinlendiriyor. Ya da antrenmandan sonra birazcık ney üflemek bana çok iyi geliyor. Hem başarılı bir müzisyen hem de sporcu olabileceğime inanıyorum. İkisinde de hedeflerim büyük." diye konuştu.

Atletizme çocukluk yıllarından bu yana ilgisinin olduğunu aktaran Yaman, kendisine derece getiren şampiyonaya, bu branşta deneyim kazanmak amacıyla başvurduğunu belirtti.

Yarışmaya hazırlık sürecinin oldukça zorlu olduğunu anlatan Yaman, "Çocukluğumdan beri koşuyorum ama profesyonel olarak hiç yapmamıştım. Tesadüfen duyduğum turnuvalara katılmak, şansımı denemek istedim. Yarışmaya adımı yazdırdım ve 3-4 ay antrenman yaptım. Kuralları öğrendim, kendimi ve kapasitemi tanıdım. Yarışmada bin 500 metrede 3'üncü, 5 bin metrede 2'nci oldum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya katılırken derece elde etmeyi beklemediğini vurgulayan Yaman, başarısının kendisini ve ailesini gururlandırdığını aktardı.

Yaman, başarısının kendisini hayatının her alanında motive ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Aldığım madalya benim için oldukça büyük bir başarı ve gurur oldu. Hayatımın diğer alanlarında da beni çok motive etti. Geleceğim için bir ümit oldu. Yarışmada dördüncü ya da beşinci olursam diğer turnuvada derece yaparım diyordum. Artık birincilik istiyorum. En büyük hayalim milli bir koşucu olmak. Bunun için elimden geleni yapacağım. Milli takıma seçilmek elbette bir başarı ama asıl başarı seçilmiş olmanın hakkını verebilmek. Ben en iyi şekilde takımımı temsil ederek bunu yapmak istiyorum."

- "Doğal bir yeteneğe sahip olduğunu düşünüyoruz"

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve Yaman'ın antrenörü Selçuk Özdemir, sporcunun kısa sürede ciddi bir başarı elde ettiğini söyledi.

Yaman'ın milli takıma girebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Özdemir, "Daha önce deneyimlemediği bir branşta hem 2'ncilik hem de 3'üncülük madalyası aldı. Bu, çok önemli bir başarı. Onun fiziksel olarak bu spora çok uygun olduğunu ve doğal bir yeteneğe sahip olduğunu düşünüyoruz. Daha uzun süre çalışsaydı birincilik elde etme ihtimali vardı. Artık hedefimiz, girdiği yarışmalarda birincilikler elde ederek milli takıma girmesini sağlamak. Bu, bizim için oldukça gurur verici bir başarı olacak. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz."