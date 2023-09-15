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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak içki ve sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 12:19 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:43
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde bir iş yerinde kaçak içki ve sigara bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin iş yerine düzenlediği operasyonda 1523 paket elektronik sigara likiti, 90 kilogram nargile tütünü, 80 içki kiti ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında iş yeri sahibi gözaltına alındı.

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