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        Antalya'da Likya yolunda kaybolan Hollandalı turistin cesedi bulundu

        Antalya'da Likya yolunda yürüyüş yaparken kaybolduğu bildirilen Hollandalı turistin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:25
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        Antalya'da Likya yolunda kaybolan Hollandalı turistin cesedi bulundu
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        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi Likya yolunda yürüyüşe çıkan Hollanda uyruklu Bernardus Stephanus Wokke'den (71) haber alınamadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Muğla'nın Fethiye ilçesinden Antalya'ya uzanan alanda arama çalışması başlatan jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, bölgeyi taradı.

        Ekipler, Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki Fırnaz Koyu'na 250 metre mesafedeki kayalıklarda Wokke'yi hareketsiz buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hollandalı turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Wokke'nin cenazesi, jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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