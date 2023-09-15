Serik'te İlköğretim Haftası kutlandı

Antalya’nın Serik ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının açılması nedeniyle kutlanan İlköğretim Haftası kutlama programı kapsamında Serik Tekeli İlkokulunda etkinlik yapıldı.

Programa, Kaymakam Cemal Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Erdem Can, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdür Vekili Erdem Can, "29 bin öğrencimiz ve 1800 öğretmenimiz ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılına başlamanın coşkusu ve heyecanı içindeyiz." dedi.

Eğitime yapılan yatırımın geleceğe olan yatırım olduğunu ifade eden Can, " İlköğretim süreci Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş medeniyete ulaşma hayalimizin temelidir. Bu temel eğitimin ilk ve en önemli basamağıdır. Ne kadar sağlam atılırsa o kadar güvenilir ve o kadar ümit vaat eder olacaktır." ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilerin şiir okuması, oratoryo gösterisi ve Türk bayrağı koreografisiyle sona erdi.