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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 15.09.2023 - 18:10
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı tutuklandı
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

        Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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