Alanya'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı Bolu'da yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçta bir kişinin bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli, Bolu'da gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçta bir kişinin bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli, Bolu'da gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bektaş Mahallesi'nde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta Mustafa Turaç'ın (23) boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin Bolu'da olduğunu belirledi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, Bolu'daki işlemlerin ardından Alanya'ya getirileceği öğrenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, dün uçuruma yuvarlanmış hafif ticari araçta boğazı kesilmiş bir erkek cesedi bulunmuş, polis olayla ilgili inceleme başlatmıştı.