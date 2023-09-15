Antalya'da "Sema Ayin-i Şerifi" düzenlendi
Antalya Mevlevihanesi'nde "Sema Ayin-i Şerifi" gerçekleştirildi.
Antalya Mevlevihanesi'nde "Sema Ayin-i Şerifi" gerçekleştirildi.
Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen programa yoğun ilgi gösterildi.
Programda Konya Büyükşehir Belediyesinin sema ekibi tarafından Türk tasavvuf musikisi eşliğinde Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.
Grup üyelerinin yaklaşık bir saat süren sema gösterisi, yapılan duayla sona erdi.
Semazenbaşı Muhammet Ali Şahin, AA muhabirine, her ay düzenli olarak çeşitli kentlerde semazen gösterileri yaptıklarını söyledi.
Antalya'da ilginin oldukça yoğun olduğunu belirten Şahin, katılımcılara teşekkür etti.