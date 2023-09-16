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        Alanya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 00:22 Güncelleme: 16.09.2023 - 00:22
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        Alanya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        İ.A. yönetimindeki 07 AOL 515 plakalı hafif ticari araç ile İ.Y. (18) idaresindeki 07 BCT 609 plakalı motosiklet, Güller Pınarı Mahallesi Ticaret Lisesi Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

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