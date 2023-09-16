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        Akdenizli balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

        Akdeniz'de av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan Antalyalı balıkçılar, ilk ağlarını denize attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 09:49 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:00
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        Akdenizli balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı
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        Akdeniz'de av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan Antalyalı balıkçılar, ilk ağlarını denize attı.

        Eylül ayı başında Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında sona eren av yasağı, deniz suyu sıcaklığı diğerlerine göre yüksek olan Akdeniz'de 16 Eylül'e ertelendi.

        Balıkçılar av yasağının sona ermesine dakikalar kala Balıkçı Barınağı'nda son hazırlıklarını ve kontrollerini yaptı.

        Antalyalı balıkçılar, yeni sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek Akdeniz'in mavi sularına açılarak balık tutmaya başladı.

        - "Sezonun iyi geçmesini bekliyoruz"

        Balıkçı Barınağı'nda denize açılan Cengiz Balta, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır Akdeniz'de balıkçılık yaptığını söyledi.

        Yasağın kalkmasını heyecanla beklediklerini dile getiren Balta, "Denize çıkmadan heyecanımız bitmedi. Gece saat 00.00'da denize açıldık. 02.00- 03.00 gibi ağlarımızı atıp balık kaldırdık. Ekip olarak yorulduk. Sabah saatlerinde de limana geldik. Akşam üstü yeniden denize açılmayı düşünüyoruz. Denizdeki balık yoğunluğuna baktığımızda sezonun iyi geçmesini bekliyoruz." dedi.

        Bölgede kolyoz, sardalya, hamsi, orkinos türleri bulunduğunu ifade eden Balta, geçen yıla göre bu yıl daha fazla balık tutmayı umut ettiklerini kaydetti.

        Balıkçı Barınağı komisyoncularından Ali Bulut ise sezonun başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Sezonun başlamasıyla balık fiyatlarında değişiklik olacağını belirten Bulut, "Av sezonu açıldı, aylardır bu günü bekliyorduk. Balıklar az olduğu için fiyatlar yükselmişti ama artık balık arttıkça fiyat düşecek." dedi.

        Bulut, iyi bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini dile getirdi.

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