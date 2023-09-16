Antalya'da kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı Antalya'da kurdukları şirketler üzerinden kamu kurumundan haksız olarak 8 milyon 514 bin lira aldığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

Antalya'da kurdukları şirketler üzerinden kamu kurumundan haksız olarak 8 milyon 514 bin lira aldığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kişilerin haksız olarak devlet desteği almak amacıyla şirket kurdukları ve sahte fatura düzenledikleri bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin haksız olarak devlet desteği almak için 5 şirket kurduğu, devletten aldıkları 8 milyon 514 bin lirayı kendi kişisel hesaplarına aktardıklarını tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda M.Ü, O.Ü, O.K, P.Y ve K.E. gözaltına aldı.