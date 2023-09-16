Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "12. Kemer Yörük Festivali" yapıldı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde "12. Kemer Yörük Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 13:49 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "12. Kemer Yörük Festivali" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kemer ilçesinde "12. Kemer Yörük Festivali" düzenlendi.

        Kemer Yörükler Derneği ve Kemer Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen festival, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda yapıldı.

        Festival, Kemer Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

        Törenin ardından festival alanında çeşitli yöresel müzik dinletileri, Yörük beyi seçimi ve Yörük kültürünü anlatan belgesel gösterimi yapıldı.

        Etkinlik alanına getirilen deve, katır, koyun ve keçilerin özellikle turistlerden yoğun ilgi gördüğü programda, katılımcılara yayık ayranı ve keşkek ikram edildi.

        Festivalde sahne alan sanatçı Uğur Öner yöresel ezgileri ve türküleri seslendirdi.

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, festivalde yaptığı konuşmada, Kemer'in dünyada oldukça tanınan yerlerden biri olduğunu söyledi.

        İlçenin özünde Yörük kültürü olduğunu belirten Solmaz, "Yörükler buranın mayasını oluşturmakta. Burada sizlerle olmaktan dolayı mutluyum. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da Yörük kültürünü yaşatmanın önemine değindi.

        Dernek Başkanı Turhan Arslan ise geleneksel hale gelen festivalin 12'ncisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Kamyon, kamyoneti biçti! 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada!
        Kamyon, kamyoneti biçti! 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!

        Benzer Haberler

        Antalya'da sahillerde hareketlilik sürdü
        Antalya'da sahillerde hareketlilik sürdü
        Kıyı ve dip temizliğinde turist altın küpe buldu, dalgıçlar çöp çıkardı
        Kıyı ve dip temizliğinde turist altın küpe buldu, dalgıçlar çöp çıkardı
        Antalya'da aboneliği olup şebekesi bulunmayan mahalle sakinleri evlerine su...
        Antalya'da aboneliği olup şebekesi bulunmayan mahalle sakinleri evlerine su...
        Alanyaspor, kadrosuna kattığı 3 oyuncu için imza töreni düzenledi
        Alanyaspor, kadrosuna kattığı 3 oyuncu için imza töreni düzenledi
        Antalya'da kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
        Antalya'da kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
        Antalya'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
        Antalya'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı