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        Antalya'da sahillerde hareketlilik sürdü

        Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Antalya'da, sahillerde yoğunluk devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 13:58 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:25
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        Antalya'da sahillerde hareketlilik sürdü
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        Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Antalya'da, sahillerde yoğunluk devam etti.

        Deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler Konyaaltı, Sarısu, Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

        Bazı tatilciler denize girerek serinlerken bazıları ise yürüyüş yapmayı, kitap okumayı ve bisiklete binmeyi tercih etti.

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