Jehezkel'i transfer eden Antalyaspor, dört futbolcusuyla sözleşme uzattı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadrosuna katan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, iç transferde 4 futbolcusunun sözleşmesini uzattı.

İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadrosuna katan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, iç transferde 4 futbolcusunun sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Hapoel Beer Sheva kulübünden transfer edilen 28 yaşındaki Jehezkel ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Antalyaspor ailesinin parçası olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Jehezkel, "Birlikte büyük şeyler başaracağımıza eminim. Her şey Antalyaspor için." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, kırmızı-beyazlı kulüp, takım kaptanı Veysel Sarı'nın sözleşmesini 2025 yılına, defans oyuncusu Bahadır Öztürk ile kaleci Ataberk Dadakdeniz'in sözleşmesini 2026 senesine, defans oyuncusu Bünyamin Balcı'nın sözleşmesini ise 2027 yılına kadar uzattı.