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        Jehezkel'i transfer eden Antalyaspor, dört futbolcusuyla sözleşme uzattı

        İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadrosuna katan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, iç transferde 4 futbolcusunun sözleşmesini uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 18:59 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:59
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        Jehezkel'i transfer eden Antalyaspor, dört futbolcusuyla sözleşme uzattı
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        İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadrosuna katan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, iç transferde 4 futbolcusunun sözleşmesini uzattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Hapoel Beer Sheva kulübünden transfer edilen 28 yaşındaki Jehezkel ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

        Antalyaspor ailesinin parçası olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Jehezkel, "Birlikte büyük şeyler başaracağımıza eminim. Her şey Antalyaspor için." açıklamasını yaptı.

        Öte yandan, kırmızı-beyazlı kulüp, takım kaptanı Veysel Sarı'nın sözleşmesini 2025 yılına, defans oyuncusu Bahadır Öztürk ile kaleci Ataberk Dadakdeniz'in sözleşmesini 2026 senesine, defans oyuncusu Bünyamin Balcı'nın sözleşmesini ise 2027 yılına kadar uzattı.

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