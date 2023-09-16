Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da düzenlenen "HobiFest 2023" hobi tutkunlarını buluşturdu

        Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "HobiFest 2023" amatör ve profesyonel hobi tutkunlarını bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 19:25 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da düzenlenen "HobiFest 2023" hobi tutkunlarını buluşturdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "HobiFest 2023" amatör ve profesyonel hobi tutkunlarını bir araya getirdi.

        Cam Piramit Sabancı Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen festivale, bisiklet, fotoğraf, doğa sporları, okçuluk gibi çok sayıda hobi kulübü katıldı. Kulüplerin çeşitli etkinlikler ve gösteriler düzenlediği festival, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı.

        Festival kapsamındaki klasik otomobil sergisinde ziyaretçiler otomobilleri yakından inceleme fırsatı buldu. Antalya Offroad ve Motor

        Sporları Kulübü Derneği, Antalya Antoff Offroad Kulübü, 4x4 Rally Raid Off-Road Kulübü ve Akdeniz Off-Road Team'in de katıldığı HobiFest 2023'ete Beach Park Özel Seyirci Parkuru'nda ziyaretçiler için özel gösteri düzenlendi.

        Off-road yarışı, RC drift yarışı, RC touring yarışı ve crawler yarışmaları düzenlenen festivalde motosiklet, bisiklet, kayak, dağcılık, su sporları, tenis, oryantiring, doğa ve macera sporlarına yönelik çok etkinliğin gerçekleştirildi.

        Antalyalıların ilgi gösterdiği etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile FHC Sahne Sanatları Akademisi Latin Dansları da dinleti ve gösterileriyle yer aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır
        Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır
        Antalyaspor Başkanı Gülel, Jehezkel'in imza töreninde konuştu:
        Antalyaspor Başkanı Gülel, Jehezkel'in imza töreninde konuştu:
        Jehezkel'i transfer eden Antalyaspor, dört futbolcusuyla sözleşme uzattı
        Jehezkel'i transfer eden Antalyaspor, dört futbolcusuyla sözleşme uzattı
        Basketbol: 16. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası
        Basketbol: 16. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası
        Antalya'da, denizde kadın cesedi bulundu
        Antalya'da, denizde kadın cesedi bulundu
        Sağlık ekipleri yaralıya, kaza sırasında tavanına uçtuğu aracın üzerinde mü...
        Sağlık ekipleri yaralıya, kaza sırasında tavanına uçtuğu aracın üzerinde mü...