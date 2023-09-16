Antalya'da düzenlenen "HobiFest 2023" hobi tutkunlarını buluşturdu Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "HobiFest 2023" amatör ve profesyonel hobi tutkunlarını bir araya getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "HobiFest 2023" amatör ve profesyonel hobi tutkunlarını bir araya getirdi.

Cam Piramit Sabancı Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen festivale, bisiklet, fotoğraf, doğa sporları, okçuluk gibi çok sayıda hobi kulübü katıldı. Kulüplerin çeşitli etkinlikler ve gösteriler düzenlediği festival, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı.

Festival kapsamındaki klasik otomobil sergisinde ziyaretçiler otomobilleri yakından inceleme fırsatı buldu. Antalya Offroad ve Motor

Sporları Kulübü Derneği, Antalya Antoff Offroad Kulübü, 4x4 Rally Raid Off-Road Kulübü ve Akdeniz Off-Road Team'in de katıldığı HobiFest 2023'ete Beach Park Özel Seyirci Parkuru'nda ziyaretçiler için özel gösteri düzenlendi.

Off-road yarışı, RC drift yarışı, RC touring yarışı ve crawler yarışmaları düzenlenen festivalde motosiklet, bisiklet, kayak, dağcılık, su sporları, tenis, oryantiring, doğa ve macera sporlarına yönelik çok etkinliğin gerçekleştirildi.

Antalyalıların ilgi gösterdiği etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile FHC Sahne Sanatları Akademisi Latin Dansları da dinleti ve gösterileriyle yer aldı.