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        Antalyaspor Başkanı Gülel, Jehezkel'in imza töreninde konuştu:

        Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, 3 yıllığına transfer ettikleri İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'in çok istedikleri ve uzun süredir takip ettikleri bir futbolcu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 19:30 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:30
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        Antalyaspor Başkanı Gülel, Jehezkel'in imza töreninde konuştu:
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        Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, 3 yıllığına transfer ettikleri İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'in çok istedikleri ve uzun süredir takip ettikleri bir futbolcu olduğunu söyledi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yarın oynayacakları maç için İstanbul'da bulunan Bitexen Antalyaspor'un yeni transferi Jehezkel için takımın kamp yaptığı otelde imza töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Antalyaspor Başkanı Gülel, son güne kadar süren bu transferin tamamlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

        Gülel, Jehezkel transferinin Antalyaspor camiasına hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

        "Çok istediğimiz ve uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Scout ekibimiz bizzat gidip defalarca izledi ve olumlu rapor verdi. Biz de ısrarımızı son güne kadar sürdürdük. Transferin bitimine birkaç saat kala noktayı koyduk ve bugün de aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Hem Safuri hem de Sagiv aynı takımın oyuncuları. Aynı zamanda İsrail Milli Takımı'nda da birlikte oynuyorlar. Kulüplerinde ve milli takımlarında birkaç gün öncesine kadar forma giyiyorlardı. Dolayısıyla hazırlar. Birlikte transfer ettiğimiz için uyum sorunları da çok daha kısa sürecektir."

        - Jehezkel: "Yakın arkadaşım Ramzi'nin de burada olması, ikimiz içinde büyük bir şans"

        Antalyaspor'a geldiği için yaşadığı memnuniyeti dile getiren ve en son İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımında forma giyen Sagiv Jehezkel ise "Zahmetli ancak sonu güzel biten bir transfer süreci yaşadık. Bu süreç içinde hem başkanımızın hem yöneticilerimizin bana olan yaklaşımı hep çok samimi oldu. Yakın arkadaşım Ramzi'nin de burada olması, ikimiz içinde büyük bir şans. Kendimi çok iyi ve hazır hissediyorum. Hepimizin başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

        İmza töreninin ardından bu sezon 29 numaralı formayı giyecek Sagiv Jehezkel yeni formasıyla ilk pozunu vererek, Bitexen Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı.

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