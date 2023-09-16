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        Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 19:32 Güncelleme: 16.09.2023 - 20:41
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        Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da tamamlandı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe karşılaşması için İstanbul'a giden kırmızı-beyazlılar, bu mücadele öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

        Akdeniz ekibi, daha sonra kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

        Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor karşılaşması, Ülker Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak.

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