Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da tamamlandı.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da tamamlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe karşılaşması için İstanbul'a giden kırmızı-beyazlılar, bu mücadele öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, daha sonra kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor karşılaşması, Ülker Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak.