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        Alanya'da silahlı kavgada bir kişi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, borç meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 20:24 Güncelleme: 16.09.2023 - 20:24
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        Alanya'da silahlı kavgada bir kişi öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, borç meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Saray Mahallesi'nde Seymen Coşkun (20) ile A.Y. ve E.C.A. arasında iddiaya göre borç meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sırasında A.Y, tabancayla ateş ettiği Coşkun'u göğsünden yaraladı.

        A.Y. ile E.C.A. olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Coşkun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ve E.C.A. tutuklandı.

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