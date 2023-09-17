Üniversiteyi kazanan gençler, Başkan Uysal'ı ziyaret etti Muratpaşa Belediyesinin açtığı kurslardan yararlanarak üniversiteyi kazanan gençler, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret ederek verilen destek için teşekkür etti.

Muratpaşa Belediyesinin açtığı kurslardan yararlanarak üniversiteyi kazanan gençler, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret ederek verilen destek için teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakültelerine hazırlık için 20 öğrenci, belediyenin spor eğitmenleri ve antrenörleriyle sınava hazırlandı.

Gençlerden 14'ü, istediği üniversiteyi kazandı. Üniversite kazanan gençleri kabul eden Başkan Uysal, iyi bir sporcu olmanın disiplin, plan ve efor gerektirdiğini ifade etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini kazanan 18 yaşındaki Öznur Yılmaz da özel kurslar çok pahalı olduğundan belediyenin kurslarına başvurduğunu belirterek, hayalini kurduğu üniversiteyi kazandığı için mutlu olduğunu dile getirdi.