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        Alanya'da orman yangını çıktı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:37 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:42
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        Alanya'da orman yangını çıktı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Uzunöz Mahallesi Dim Barajı yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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