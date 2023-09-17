Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Aksu'da çıkan çalılık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:26 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksu'da çıkan çalılık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cihadiye Mahallesi'nde seraların bulunduğu bölgeye yakın çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yoğun dumanların çıktığı yangın, çevredeki sera ve yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

        İtfaiyeler gelmeden yangını söndürmeye çalışan ve yoğun dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekibi müdahale etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Antalya'da tarihi binada çıkan yangın 2 eve sıçradı
        Antalya'da tarihi binada çıkan yangın 2 eve sıçradı
        GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını devam ediyor
        GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını devam ediyor
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da orman yangını
        GÜNCELLEME 2 - Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        GÜNCELLEME 2 - Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        Alanya'da orman yangını çıktı
        Alanya'da orman yangını çıktı