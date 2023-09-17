Aksu'da çıkan çalılık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Antalya'nın Aksu ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Aksu ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cihadiye Mahallesi'nde seraların bulunduğu bölgeye yakın çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumanların çıktığı yangın, çevredeki sera ve yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
İtfaiyeler gelmeden yangını söndürmeye çalışan ve yoğun dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekibi müdahale etti.