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        GÜNCELLEME 2 - Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:37 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:37
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        GÜNCELLEME 2 - Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile çevre il ve ilçelerden ekipler sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle alevler Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçradı.

        Yangına 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 363 personelle müdahale ediliyor.

        Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

        Şu ana kadar 13 evin tahliye edildiğini, herhangi bir can kaybının olmadığını belirten Ürkmezer, "Şu anda bulunduğumuz yerde rüzgar yok ama 100 metre aşağımızda yoğun bir rüzgar söz konusu. Tüm gücümüzle yangının kontrol altına alınması için çalışıyoruz." dedi.

        Mahalle sakini Dulkadın Akın ise gelinine ait evin alevlere teslim olduğunu anlattı. Yangın anında kendilerinin köyde olduğunu belirten Akın, "Alevler yaklaşınca gelinimi dışarıya çıkarmışlar." ifadesini kullandı.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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