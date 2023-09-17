Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Bakan Yumaklı, Alanya'daki orman yangınını havadan inceledi

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınını "Otağ" adlı ileri görüş sistemlerine sahip yangın yönetim uçağıyla havadan inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:23 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yumaklı, Alanya'daki orman yangınını havadan inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınını "Otağ" adlı ileri görüş sistemlerine sahip yangın yönetim uçağıyla havadan inceledi.

        Bakan Yumaklı, Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçrayan yangın bölgesine geldi.

        Yangından zarar gören yerleri ve yangınla mücadeleyi "Otağ" adlı ileri görüş sistemlerine sahip yangın yönetim uçağıyla inceleyen Yumaklı, beraberindeki Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!

        Benzer Haberler

        Antalya'da orman yangını (4)
        Antalya'da orman yangını (4)
        Basketbol: 16. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası
        Basketbol: 16. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası
        Aksu'da çıkan çalılık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Aksu'da çıkan çalılık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Antalya'da tarihi binada çıkan yangın 2 eve sıçradı
        Antalya'da tarihi binada çıkan yangın 2 eve sıçradı
        GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını devam ediyor
        GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını devam ediyor
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya'da orman yangını (2)