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        Antalya'da çıkan yangında iki metruk bina, müstakil ev ve apartman zarar gördü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında iki metruk bina, müstakil ev ve apartmanda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 17:22 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:32
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        Antalya'da çıkan yangında iki metruk bina, müstakil ev ve apartman zarar gördü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında iki metruk bina, müstakil ev ve apartmanda hasar oluştu.

        Haşim İşcan Mahallesi 1294 Sokak'ta bulunan metruk bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler bir süre sonra bitişikteki diğer metruk binaya, ardından da müstakil ev ile 7 katlı apartmana sıçradı.

        Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Bazı mahalle sakinleri de alevlerin evlerine ve iş yerlerine sıçramaması için hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

        Yangın, iki metruk binanın yanı sıra müstakil ev ve apartmanın çatı katı ile bazı dairelerinde hasara yol açtı.

        Mahalle muhtarı Mehmet Ay, gazetecilere, yangından dolayı birçok kişinin mağdur olduğunu söyledi.

        Mahallelerinde çok sayıda metruk bina olduğunu belirten Ay, ''Yine metruk bir ev, yine yangın. Her ay bunu yaşıyoruz ama sesimizi duyuramıyoruz. Biz bu mahallenin kurtulmasını istiyoruz. Tarih yanıyor. Antalya'nın göbeğindeki bir mahalle yok oluyor, tarih yok oluyor. Yangından dolayı yanan binanın çevresindeki oteller ve evler boşaltıldı. Kimse zarar görmeden artık bunun son bulması gerekiyor." dedi.

        Söndürme çalışmalarına yardım eden Selahattin Aksoy da yangının çok çabuk yayıldığını ifade ederek, "Yangın başladıktan sonra apartmanda oturanları hızlı bir şekilde dışarı çıkarttık. Daha sonra alevlere müdahale ettik." diye konuştu.

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