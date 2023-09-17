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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Alanya'daki orman yangını ile ilgili konuştu: (1)

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınının yaklaşık 190 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 18:34 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:34
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Alanya'daki orman yangını ile ilgili konuştu: (1)
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınının yaklaşık 190 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

        Bakan Yumaklı, "Otağ" adlı ileri görüş sistemlerine sahip yangın yönetim uçağıyla yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Yangına 10 uçak, 22 helikopter, 72 arazöz ve iş makinesi ile 500'ün üzerinde personelle müdahale edildiğini dile getiren Yumaklı, "Yangının yaklaşık 190 hektarlık bir alanı etkilediğini ölçümledik. Yangın tamamen kontrol altına alınıp söndürüldüğünde ne kadar bir alanın etkilendiğini tam olarak söyleyebiliriz. İki mahallede etkili olan yangında herhangi bir insani can kaybı yok. Sadece bir evde hasar meydana geldi, tedbiren 17 ev boşaltıldı." diye konuştu.

        (Sürecek)

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