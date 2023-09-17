Ziraat Türkiye Kupası ön eleme maçları

–Ziraat Türkiye Kupası ön eleme maçında Kumluca Belediyespor sahasında Niğde Belediyespor'u 1-0 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Kumluca Belediyespor ve Niğde Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'na katılabilmek için ön eleme maçı yaptı. Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Alihan Çalıkuşu, Onur Akol ve Furkan Genç hakem üçlüsü yönetti.

Ev sahibi Kumluca Belediyespor’un vuruşuyla başlayan karşılaşmanın ilk dakikalarında her iki takımda kontrollü bir oyun ortaya koydu. İlk yarısı 0-0 sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında da takımlar elde ettikleri pozisyonları gole çeviremedi. Son dakikalarında zaman zaman sertliklerin yaşandığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi.

15'er dakikalık uzatma sürelerinin ilk devresinde rakip kaleye üst üste ataklar geliştiren ev sahibi Kumluca Belediyespor, maçın 100'üncü dakikasında ceza alanı içinde oyuncusunun düşürülmesiyle penaltı kazandı. Kumluca Belediyespor'dan Emre Şenol, penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Uzatmanın ikinci devresinde de rakibine kaşı üstün oynayan Kumluca Belediyespor, sahadan 1-0 galip ayrılarak tarihinde ilk defa katılma hakkı elde ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme maçları oynamaya hak kazandı.