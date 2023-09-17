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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Alanya'daki orman yangını ile ilgili konuştu: (2)

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:30 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:30
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Alanya'daki orman yangını ile ilgili konuştu: (2)
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü söyledi.

        Bakan Yumaklı, "Otağ" adlı ileri görüş sistemlerine sahip yangın yönetim uçağıyla yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından yangın yönetim aracından çalışmaları denetledi.

        Ardından gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, Alanya'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, saat 11.56'daki ihbarla yangından haberdar olunduğunu, saat 12.01'de ilk müdahalelere başlandığını dile getirdi.

        Valilik koordinasyonda, AFAD, emniyet, jandarma, UMKE ve diğer birimlerle ilk andan itibaren tüm ekibin görevinin başında olduğunu anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Bugün Orman Genel Müdürlüğünün müdahale ettiği 20 yangın çıktı. Bunlardan 12'si kırsal alan yangını, 8'i ormanlık alanda çıkan yangın. Bunların içinde Alanya'da süren ve enerjisi büyük oranda düşürülmüş olan yangın kaldı. Bu yangından Üzümlü ve Gümüşkavak mahalleleri etkilendi. Kayıp vakası söz konusu değil. Bu ekosistemde yaşayan canlılar da maalesef yangından çok derin etkilenmiş durumdalar. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi müdahale zamanımızı artırdı ancak yangının enerjisi düşürülmüş vaziyette. Tüm hava ve kara unsurlarımız yoğun şekilde müdahale ediyorlar."

        Zaman zaman rüzgarın durmasının avantaj sağladığına dikkati çeken Yumaklı, rüzgarın, dumanı yoğun şekilde bir arada tutması nedeniyle hava araçlarının müdahalesinde güçlükler yaşayabildiklerini bildirdi.

        Bakan Yumaklı, ilk etapta yangının başladığı andan itibarın rüzgarın saatteki hızının 20 kilometre, nem oranının 42, sıcaklığın 29 derecelerde olduğunu vurguladı.

        - "Yangın vadinin iki tarafında etkili oluyor"

        Yangının, kanyonun sağ ve sol tarafında iki noktada etkili olduğunu belirten Yumaklı, "Yoğun müdahale ediliyor o noktalara, bir iki saate kadar bu şekliyle devam eder ve bizim öngöremediğimiz bir hava ya da doğa olayı olmazsa büyük oranda kolaylamış olacağız. Net olmadan kontrol altına alındı notunu veremiyoruz. Tüm ekiplerimiz, kara ve hava ekiplerimiz müdahaleye devam edecekler." diye konuştu.

        Ağustos sonuna kadar orman yangınlarına ilişkin olağanüstü hal ilan ettiklerine değinen Yumaklı, 15 Eylül'den itibaren bu risklerin azaldığını hatırlatarak, ancak her zaman dikkatli ve tedbirli olmak gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

        Yangının çıkış sebebinin araştırıldığını aktaran Yumaklı, yangın yönetim uçağıyla tüm bölgeyi taradıklarını anlattı.

        Gece görüşlü helikopterle müdahale olup olmayacağı yönündeki soruyu ise Yumaklı, "Gerek olacağını zannetmiyorum, arkadaşlarımız gerek gördüğünde gece görüşlü helikopterleri çalıştırmaya devam edecekler." diye yanıtladı.

        Bakan Yumaklı, açıklamasının ardından yangının ilk çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.

        (Bitti)

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