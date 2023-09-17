Antalya'da kaybolan 73 yaşındaki kadın aranıyor
Antalya'nın Finike ilçesinde kaybolan yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı.
Giriş: 17.09.2023 - 21:40 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:55
Antalya’nın Finike ilçesinde kaybolan yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı.
Arif Mahallesi'nde ikamet eden 73 yaşındaki Durkadın Aksoy’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve polise bildirdi.
Ekiplerce, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı.
AKUT ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor.