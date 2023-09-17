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        Antalya'da kaybolan 73 yaşındaki kadın aranıyor

        Antalya'nın Finike ilçesinde kaybolan yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 21:40 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:55
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        Antalya'da kaybolan 73 yaşındaki kadın aranıyor
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        Antalya’nın Finike ilçesinde kaybolan yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı.

        Arif Mahallesi'nde ikamet eden 73 yaşındaki Durkadın Aksoy’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve polise bildirdi.

        Ekiplerce, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı.

        AKUT ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor.

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