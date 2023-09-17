Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Novais (Dk. 76 Leroy Fer), Richard Coelho, Janvier (Dk. 76 Pione Sisto), Eduardo (Dk. 88 Anderson Silva), Cordova (Dk. 68 Oğuz Aydın)
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ouanes (Dk. 90+6 Selim Dilli), Saddiki (Dk. 59 Sadık Çiftpınar), Aytaç Kara, Nuno Costa, Hajradinovic (Dk. 72 Bastien), Ngoy (Dk. 59 Gomis), Fall (Dk. 59 Gökhan Gül)
Goller: Dk. 18 Cordova, Dk. 24 ve Dk. 51 Novais (Corendon Alanyaspor), Dk. 45+2 Fall, Dk. 79 Aytaç Kara, Dk. 87 Ouannes (Kasımpaşa)
ANTALYA