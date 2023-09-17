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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 22:20 Güncelleme: 17.09.2023 - 22:23
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:AlanyaOba

        Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Novais (Dk. 76 Leroy Fer), Richard Coelho, Janvier (Dk. 76 Pione Sisto), Eduardo (Dk. 88 Anderson Silva), Cordova (Dk. 68 Oğuz Aydın)

        Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ouanes (Dk. 90+6 Selim Dilli), Saddiki (Dk. 59 Sadık Çiftpınar), Aytaç Kara, Nuno Costa, Hajradinovic (Dk. 72 Bastien), Ngoy (Dk. 59 Gomis), Fall (Dk. 59 Gökhan Gül)

        Goller: Dk. 18 Cordova, Dk. 24 ve Dk. 51 Novais (Corendon Alanyaspor), Dk. 45+2 Fall, Dk. 79 Aytaç Kara, Dk. 87 Ouannes (Kasımpaşa)

        ANTALYA

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