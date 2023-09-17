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        Basketbol: 16. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası sona erdi

        Antalya'da Nirvana Basketball Weeks (Nirvana Basketbol Haftaları) çerçevesinde düzenlenen 16. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 22:24 Güncelleme: 17.09.2023 - 22:24
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        Basketbol: 16. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası sona erdi
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        Antalya'da Nirvana Basketball Weeks (Nirvana Basketbol Haftaları) çerçevesinde düzenlenen 16. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası tamamlandı.

        Nirvana Cosmos Sports Center'de 12 Eylül'de başlayan TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda birinciliği Rusya temsilcisi CSKA Moskova, ikinciliği Beşiktaş, üçüncülüğü Anadolu Efes elde etti.

        İsmet Badem Kupası’nı ise Pınar Karşıyaka birinci, Türk Telekom ikinci, Galatasaray Nef üçüncü tamamladı.

        Takımlara kupalarının verildiği törene, Mehmet Baturalp'in oğlu Ömer Baturalp ile Badem ailesi de katıldı.

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