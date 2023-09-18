Alanyaspor-Kasımpaşa maçının ardından Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki farklı öne geçtikleri maçta bir puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın 75 dakikalık bölümünü tam istedikleri gibi oynadıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün oyun planımızda rakibin daha çok ikinci bölgede bekleyip, kazanılan toplarda kontratakla üzerimize geleceklerini hesaplamıştık. Ona göre oyun planı hesaplamıştık ve hafta içi çalışmıştık. 75 dakika bunu uyguladık. Haklı olarak 2-0 öne geçtik. İlk devrede rakibe çok fazla net pozisyon vermedik. Talihsiz, şansız bir gol yedik. Devre arasını 2-1 önde kapattık. Bazı dokunuşlarla ikinci yarı, yine doğru oyunla üçüncü golü bulduk. Hatta üçüncü golden sonra 4 ve 5'i bulacak pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik."

Kasımpaşa'nın 75. dakikadan sonra oyuncu değişikliğine gittiğini hatırlatan Erdoğan, bu dakikadan sonra kendi defans hattındaki çıkışlarda, gereksiz yere paslaşma tercihine gittiklerini belirtti. Erdoğan, bu paslaşmanın yanlış olması neticesinde yedikleri golün ister istemez Kasımpaşa'nın umudunu artırdığını kaydederek, "Üzerimize daha çok gelmeye başladılar. Üçüncü golü yedikten sonra açıkçası normalde 75 dakika tamamen daha iyi oynayan galibiyeti hak eden Alanyaspor varken maalesef, bugün buradan bir puanla ayrılıyoruz. Kesinlikle iki puanı kayıp olarak görüyoruz. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan yedikleri gollerden çok ciddi dersler çıkartmaları gerektiğini vurgulayarak, "İnşallah önümüzdeki hafta içerde oynayacağımız Fenerbahçe maçında bunu telafi ederiz." şeklinde konuştu.

- Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise maçın ilk yarısındaki oyun ile Alanyaspor'un kazanmaya daha yakın olduğunu belirterek, "Maçta 2 farklı yenik duruma düştükten sonra beraberliği yakaladık." diye konuştu.

Özdeş, takımının genç oluştuğunu bunu da öngördüklerini ve planladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"İstediğimiz oyuncuları kadromuza kattık. Bugün ilk defa oynayanlar vardı. Oyuncuların hem takımımıza uyum sağladıklarında hem de forma düzeyleri yükseldiğinde etkili bir Kasımpaşa olacağını düşünüyorum. Bugün bizim için büyük problem, aynı golleri yemek oldu. Bunları gidermek zorundayız."

Özdeş, şimdi önlerine bakacaklarını ve gelecek hafta oynayacakları maça hazırlanacaklarını aktararak, "Bize bugünkü 70'inci dakikadan sonraki coşkumuz ve niteliğimiz referans olacak. Bugün bir puanın dışındaki kazancımız bu olacak. Sonra da gelecek hafta takımımıza karşı farklı ihtiyaçları gidermemiz gerekiyor. Devam edeceğiz. Takımın geri dönüşü, tepkisi önemliydi. Takımımız iyi mücadele etti. Seyir zevki yüksek bir maç oldu ama bizim için farklı duygu geçişinin, olduğu bir maçtı. 2-0, 2-1, 3-1 ama sonra bizim için iyi bir geri dönüş oldu." değerlendirmesinde bulundu.