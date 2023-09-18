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        Alanya'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 09:27 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:27
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        Alanya'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

        Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar gece boyunca sürdü.

        Karadan devam eden çalışmalara günün ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı.

        Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin, arazöz, iş makinesi, itfaiye, su tankerleri, kamyon ve dozerlerle sürdürdüğü çalışmalara hava araçlarının da desteğiyle yangın kısmen kontrol altına alındı.

        - Yangın

        Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangın 190 hektarlık alanda etkili olmuş, alevlere 10 uçak, 22 helikopter, 72 arazöz ve iş makinesi ile 500'ün üzerinde personelle müdahale edilmişti. Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çalışmaları takip etmişti.

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