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        Antalya'da dağcılar falezlerde temizlik yaptı

        Antalya'da 10 kişilik dağcı ekibi, halatlarla indikleri sahil bandındaki falezlerde çöp topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:11 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:28
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        Antalya'da dağcılar falezlerde temizlik yaptı
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        Antalya'da 10 kişilik dağcı ekibi, halatlarla indikleri sahil bandındaki falezlerde çöp topladı.

        Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen MAKSAT Arama Kurtarma ve Sosyal Aktivite Topluluğu üyesi dağcılar ve belediye ekipleri, denizden yüksekliği yer yer 40 metreyi bulan falezlerde temizlik yaptı.

        "İyilik yap denize atma" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, dağcılar falezlere inmeden önce halatlarını, kancalarını kontrol etti, güvenlik önlemlerini aldı. Ardından falezlere inen dağcılar, atılan çöpleri topladı. Toplanan çöpler arasında sigara izmariti ve ambalajların fazlalığı dikkati çekti.

        Kent sakinleri ve yabancı turistler, çalışmaları ilgiyle izledi.

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