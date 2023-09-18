Antalya açıklarındaki gemide rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki gemide rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekiplerince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki gemide rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekiplerince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uluslararası sularda İskenderun Limanı'na giden Türk bayraklı "Hacı Mehmet Kaptan" isimli ticari gemide çalışan 22 yaşındaki Berkan Sayın'ın, göğüs bölgesindeki ağrı şikayeti üzerine, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığından tahliye talebinde bulunuldu.
Tele sağlık hizmeti ile kurulan koordine sonucunda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yanlarına aldıkları 112 Acil Sağlık personeliyle gemiye intikal etti.
Ekiplerin müdahale ettiği Berkan Sayın, gemiden alınarak Kaş Limanı'na getirildi.
Sayın, burada hazır bulunan ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan tetkikler ve muayene sonucunda strese bağlı rahatsızlık geçirdiği belirlenen Sayın, tedavisinin ardından taburcu edildi.