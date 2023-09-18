Kaymakam Şahin, tarımsal üretim tesislerini gezdi

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, tarımsal üretim tesislerini ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi.

Şahin, ilk olarak Çandır Mahallesi'ndeki bambus arısı üretim ve yetiştirme tesisini ziyaret etti. Bambus arılarının çoğaltılması, tarım alanında kullanılması gibi konularda şirket yetkililerinden bilgi alan Şahin, daha sonra çiftçilerle görüştü.

Ziyaretine Aşağı Kocayatak Mahallesi'nde devam eden Şahin, zirai alet üretim tesisinde tarımda kullanılan makineler hakkında bilgi aldı.

Fide ve biber seralarında da incelemelerde bulunan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Serik'in tarımsal üretimin yoğun yapıldığı yerlerden olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 50 bin dekarlık alanda örtü altı üretim yapıldığını kaydeden Şahin, "Bunun yanında narenciye, zeytin ve pamuk gibi ürünlerde de ön plana çıkan ilçemizde, fırsat buldukça tarım sektörünü destekleyen paydaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Tarım ülkemiz için önemli bir sektör. Bu sektörün hak ettiğini alması lazım. Paydaşlarla ve çiftçilerimizle bir araya gelmemizin sebebi de her zaman kendilerine destek olduğumuzu ve yanlarında olduğumuzu göstermek. Onların sorunlarına çözüm bulmayı ve tarım sektörünün ilçemizde daha fazla gelişmesini sağlamayı istiyoruz.” diye konuştu.

Kaymakam Şahin'e, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ile ziraat mühendisleri de eşlik etti.