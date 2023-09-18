Alanya'da bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Bektaş Mahallesi'nde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki Mustafa Turaç'ı (23) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Bolu'da gözaltına alınan 3 şüphelinin Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde süren işlemleri tamamlandı.
Adliye sevk edilen şüphelilerden V.Y. (38) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, iki şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.
- Olay
Bektaş Mahallesi'nde 14 Eylül'de uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta ölü bulunan Mustafa Turaç'ın, yapılan inceleme sonucunda bıçaklandığı tespit edilmişti. Bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi 3 kişiyi Bolu'da gözaltına almıştı.