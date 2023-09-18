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        Antalya'da 49 yıllık ayakkabı tamircisi "Yılın Ahisi" seçildi

        Antalya'da, Ahilik Haftası kapsamında, 49 yıldır ayakkabı tamirciliği mesleğini yürüten Bayram Sözer'e "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:17 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:47
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        Antalya'da 49 yıllık ayakkabı tamircisi "Yılın Ahisi" seçildi
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        Antalya'da, Ahilik Haftası kapsamında, 49 yıldır ayakkabı tamirciliği mesleğini yürüten Bayram Sözer'e "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

        Ahilik Haftası dolayısıyla Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (AESOB) Demirciler Çarşısı'nda etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Yılın Ahisi" seçilen 49 yıllık ayakkabı tamircisi Bayram Sözer'e kaftan giydirerek, plaketini verdi.

        Şahin, ahiliğin, sürdürülebilirlik esası üzerine inşa edildiğini söyledi.

        Ahiliğin bir hayat tarzı olduğunu belirten Şahin, "Dürüstlüğü ticaretimize de uygulayacağız. Senede 20 milyon misafir ağırlıyoruz. Misafirler, Türk kültürünü esnaf ile tanıyor. Sadece kazanmak yönüyle bakılmamalı." dedi.

        "Yılın Ahisi" Sözer de yarım asra yakın zamandır mesleğini severek yaptığını dile getirdi. Kendisini ödüle layık görenlere teşekkür eden Sözer, sağlığı ve ömrü yettiğince mesleğini sürdüreceğini ifade etti.

        Programda, "Yılın Kalfası" seçilen Behiye Çotur ve "Yılın Çırağı" seçilen Ceyhun Biçak'a da plaket verildi. Ahilik geleneğinin önemli bir parçası olan ve kalfalıktan ustalığa geçişte yapılan "Şed kuşanma" töreni gerçekleştirildi.

        Etkinliğe AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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