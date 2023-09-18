Antalya'da kaybolan 73 yaşındaki kadın bulundu
Antalya'nın Finike ilçesinde kaybolan 73 yaşındaki kadın, AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerince bulundu.
Antalya'nın Finike ilçesinde kaybolan 73 yaşındaki kadın, AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, Arif Mahallesi'ndeki ikametinden dün ayrılan Durkadın Aksoy'un dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.
AFAD, jandarma ve AKUT ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları sonucu Aksoy, evine bir kilometre uzaklıktaki Arykanda Antik Tiyatrosu yakınlarında uyurken bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen kadının, durumunun iyi olduğu öğrenildi.