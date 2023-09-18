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        GÜNCELLEME - Antalya'da kaybolan 73 yaşındaki kadın "cayrokopter" sayesinde bulundu

        Antalya'nın Finike ilçesinde kaybolan 73 yaşındaki kadın, havadan arama çalışmalarına katılan "cayrokopter" sayesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:04 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:04
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        GÜNCELLEME - Antalya'da kaybolan 73 yaşındaki kadın "cayrokopter" sayesinde bulundu
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        Antalya'nın Finike ilçesinde kaybolan 73 yaşındaki kadın, havadan arama çalışmalarına katılan "cayrokopter" sayesinde bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Arif Mahallesi'ndeki ikametinden dün ayrılan Durkadın Aksoy'un dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        AFAD, jandarma ve AKUT ekipleri ile sivil toplum kuruluşları gönüllülerinin de katıldığı arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına bağlı Aydın Filo Komutanlığından gelen "cayrokopter" havadan destek verdi.

        "Cayrokopter" görevlisinin yönlendirmesiyle Aksoy, evine bir kilometre uzaklıktaki Arykanda Antik Tiyatrosu yakınlarında uyurken bulundu.

        Sağlık kontrolünden geçirilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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