"6. Antalya Akra Caz Festivali" yarın başlayacak

Antalya'da 6'ncısı düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali" caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini 20 Eylül-7 Ekim tarihlerinde sanatseverlerle buluşturacak.

Çağdaş cazın yanı sıra bu müzik türünden yola çıkarak funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan performanslarla izleyici buluşturacak festival, Akra Otel açık hava sahnesinde düzenlenecek.

Festivalde sahne alacak sanatçı ve gruplar arasında Gipsy Kings by Andre Reyes, Dhafer Youssef, Judi Jackson, Buika, İlhan Erşahin, Hüsnü Şenlendirici, Alp Ersönmez, Volkan Öktem, İzzet Kızıl, Çağrı Sertel, Tolga Bilgin, Jelly Beans, Elif Çohaz Quintet, IWS Collective, Igor Butman, Barbara Ubel, Moskova Caz Orkestrası, Fazıl Say, Serenad Bağcan, Volkan Hürsever, Ferit Odman ve Yekta Kopan bulunuyor.

Festivalin açılışı flamenko, salsa, oryantal öğeler ve daha pek çok türün harmanından oluşan coşku dolu parçaları dünya çapında sevilen Gipsy Kings by Andre Reyes grubu ile 20 Eylül'de yapılacak.

Festival, 6-7 Ekim tarihlerinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın yeni eseri "Dünya Anne"nin iki konseriyle sona erecek.

Konserlerde Fazıl Say'a güçlü sesiyle Serenad Bağcan ile önde gelen caz müzisyenlerinden Volkan Hürsever kontrbasta, Ferit Odman davulda eşlik edecek. Bu anlatımlı kapanış konserlerinin eser sunumlarını ise Yekta Kopan yapacak.

Türk Hava Yollarının ulaşım sponsoru olduğu festivalin biletleri, yurt içinde ve yurt dışında Biletix gişelerinden ve biletix.com adresinden alınabiliyor.