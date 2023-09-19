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        Serik'te Gaziler Günü kutlandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:36 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:36
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        Serik'te Gaziler Günü kutlandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Enver Aputkan, daire müdürleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, gaziler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk yaptı.

        Aktürk konuşmasında, şunları ifade etti:

        "Yüce milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak vatan için üstlendikleri görevlerin yapılması uğrunda gözünü kırpmadan ölümü göze alıp üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek 'Gazilik' ünvanı taşıyan kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Şehitlik ve gazilik ruhu şanlı tarihimizden aldığımız inanç, güven ve onurla Ulu önder Atatürk’ün ‘Hürriyet ve İstikbal benim karakterimdir’ vecizesinde vücut bulmuş, dün olduğu gibi bugünde Türkiye Cumhuriyetinin, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünün, büyük Türk milletinin birlik ve beraberliğinin koruyucusu olmaya devam edecektir."

        Konuşma sonrasında öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, gazi Uzman Çavuş Hüseyin Elmas da konuşma yaptı.

        Tören sırasında gazi İzzet Arıcı, tansiyonu düşünce sağlık görevlileri müdahale ederek ambulans ile hastaneye götürdü.

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