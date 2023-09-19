"Crown Iris" kruvaziyeri 1606 turistle Alanya'ya geldi
Panama bayraklı kruvaziyer "Crown Iris", Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaret etti.
Panama bayraklı kruvaziyer "Crown Iris", Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaret etti.
İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan 207 metre uzunluğundaki gemi, Alanya Limanı'na yanaştırıldı.
Gemide çoğu İsrailli 1606 yolcu ve 593 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih ederken bazıları da Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Bu yıl ilçeye dördüncü kez gelen geminin gece saatlerinde Hayfa Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.