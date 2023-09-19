Kaş'ta yöresel ürünler etkinliği yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde “Gürsu (Köyre) Mahallesi Yöresel Ürünler Etkinliği” gerçekleştirildi.

Kaş Belediyesince eski adı “Köyre” olan Gürsu Mahallesi’nde yöresel ürünlerin yaşatılması, tanıtılması ve yeni kuşaklara aktarılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, Kaş Belediyesince tamamlanan ve devam eden projelerden bahsederek, ilçedeki 54 mahalleye ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetler götürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Mevcut kaynaklarla sınırsız talepleri karşılamak için gece gündüz mücadele ettiklerini belirten Ulutaş, “Bunu yaparken, bütün kamu kurumlarımızla müştereken çalışıyoruz, bakanlıklarımızın desteğini alıyoruz. Önceki kaymakamlarımıza, bürokratlarımıza, milletvekillerimize de teşekkür ediyoruz.” dedi.

-“Yöresel ürünleri etkinliklerle tanıtmaya çalışıyoruz”

Başkan Ulutaş, kültürel, sanatsal ve yöresel etkinliklerin önemini vurgulayarak, “Bunları bölgemizde çeşitli zamanlarda gerçekleştiriyoruz. Yürütülen bir projeyle BAKA ile Barak kilimi dokumacılığının yaşatılması için çalışıyoruz. Köyre tahinini, hem Türkiye’de hem de dünyada bu tür etkinliklerle daha iyi tanıtmaya çalışıyoruz. Üretilen bu ürünlerin, pazar bulması noktasında gayret sarf etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da Gürsu’nun evladı olarak burada bulunduğunu hatırlatarak, “Köyre’nin pekmezi, nerdeği, tahininin tanıtılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan tahin ve nerdek götürdük. Köyre’nin tahinini çok sevdiler.” dedi.

Başkan Ulutaş’ın olağanüstü bir performansla Kaş’a hizmet ettiğini dile getiren Uslu, kendisine projeler için ortaya koyduğu üstün performans, ilçeye verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür ettiğini kaydetti.

-Yarışmalar ilgi çekti

Etkinlik kapsamında vatandaşların katılımıyla yöresel ürünlerle ilgili yarışmalar yapıldı.

“Tahin ve Pekmez Yeme” yarışmasında Durmuş Avcı ve Meryem Kolak, “Yoğurt Yeme”de Süleyman Aza birinci oldu. “Yumurta Taşıma”da Vildan Arıcı, “Sandalye Kapmaca”da Hacer Kocakahya ve “Çuval Giyme”de Hakan Şahin birinciliği elde etti. Birincilere ödül olarak gram altın verildi.