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        BRAF 10. yıllık toplantısı sona erdi

        Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformu'nun (BRAF), 2024 dönem başkanlığına Azerbaycan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 17:47 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:47
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        BRAF 10. yıllık toplantısı sona erdi
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        Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformu'nun (BRAF), 2024 dönem başkanlığına Azerbaycan seçildi.

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen BRAF 10. yıllık toplantısının son oturumunda konuşan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi Merve Safa Kavakcı, BRAF'ın KEİ'nin çok güvenilir, aktif bir partneri olduğunu söyledi.

        Bu platformun KEİ'nin amaçlarını, hedeflerini gerçekleştirmede çok önemli bir rol oynadığını belirten Kavakcı, "BRAF, Karadeniz Bölgesinde, yayıncılık sektöründe bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi söz konusu olduğu zaman, özellikle geçerliliğini korumaktadır. BRAF, ulusal düzenleyici otoriteler arasında işbirliğini teşvik etmenin yanı sıra, iletişim hakkının güçlendirilmesi, yönetişim ve KEİ örgütünün bulunduğu bölgede kamu çıkarı ve menfaatine ilişkin hususlar, yönetişime ilişkin bilgi edinme özgürlüğü ve bilgiye evrensel erişim hakkının güçlendirilmesi konularında yapılan çalışmaları koordine etmektedir." dedi.

        Barışı, istikrarı, diyaloğu ve refahı teşvik etme vizyonuyla bölgesel girişim olarak kurulan KEİ'nin, ekonomik işbirliği araçlarının en kapsamlı uluslararası kuruluşu olmaya devam ettiğini ifade eden Kavakcı, üye ülkeler arasında istikrar ve refahı teşvik etme rolünü sürdüreceklerini vurguladı.

        Üye otoritelerin ülkelerindeki son bir yıldaki ilerlemelerine ilişkin ülke raporlarının görüşülmesinin ardından yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle 2024 dönem BRAF Başkanlığına Azerbaycan seçildi.

        Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan temsilcilerin katıldığı toplantıda, BRAF üyelerinin dışında Malezya, Karadağ, KKTC, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan yetkililer yer aldı.

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