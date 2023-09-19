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        Antalya'da turiste yüksek fiyattan sigara sattığı belirlenen esnafa para cezası

        Antalya'da turiste yüksek fiyattan sigara sattığı belirlenen esnafa 21 bin 936 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 18:21 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:21
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        Antalya'da turiste yüksek fiyattan sigara sattığı belirlenen esnafa para cezası
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        Antalya'da turiste yüksek fiyattan sigara sattığı belirlenen esnafa 21 bin 936 lira idari para cezası uygulandı.

        Antalya Valiliğinden, bir esnafın turiste yüksek fiyattan sigara satıldığıyla ilgi bazı basın yayın kuruluşlarındaki haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Antalya'da bir Türk esnaf, 55 liralık sigarayı turistlere 116 TL'ye satmaya çalıştı.' başlıklı haberler ve paylaşımlar üzerine yapılan araştırmalar sonucu ilgili iş yeri ve esnaf tespit edilmiş olup, 21.936 TL idari para cezası uygulanmıştır. " ifadesine yer verildi.

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