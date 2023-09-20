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        Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 09:52 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:52
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        Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Yaşar Kösedal'ın (40) kullandığı 07 AE 285 plakalı otomobil, Cumalı Mahallesi'nde yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi ve yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, araçta sıkışan Burak Bakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bakıcı'nın cenazesi itfaiye ekibince otomobilden çıkarıldı.

        Polis ve itfaiye ekipleri araçtan fırladığı anlaşılan sürücü Yaşar Kösedal'ı bulmak için çevrede yaklaşık 3 saat arama yaptı. Aramalar sonucunda çalılıklar arasında Kösedal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Bakıcı ve Kösedal'ın cenazeleri incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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