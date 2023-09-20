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        Antalya'da gaziler, gençlerle buluştu

        Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında kentte yaşayan gaziler gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:19
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        Antalya'da gaziler, gençlerle buluştu
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        Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında kentte yaşayan gaziler gençlerle bir araya geldi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Özgecan Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa, protokol üyeleri, gaziler, şehit aileleri ile gençlik merkezi gönüllüleri katıldı.

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, programda yaptığı konuşmada, şehitlerin ve gazilerin vatan için büyük fedakarlık yaptığını belirterek, "Şehitlerimiz ve gazilerimizin ülkemiz için yaptığı fedakarlığı ifade etmeye kelimeler asla yetmez. Onlar bizim istikbalimizin ve şanlı tarihimizin ölümsüz kahramanlarıdır. Devlet ve millet olarak sizlere sahip çıkmak, bizlerin en önemli, öncelikli görevimizdir." dedi.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer de programda gençlerle bir araya gelmenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan ve Özgecan Gençlik Merkezi yöneticilerine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer ve Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Dr. Cengiz Nizam'a günün anısına plaket takdim etti.

        Program, çeşitli halk oyunları gösterisi, şiir dinletisi ve Türk halk müziği ile sona erdi.

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