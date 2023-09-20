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        Antalya'da suç örgütü kurmak suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve silahlı suç örgütü kurmak suçundan aranan Zafer Koçak yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:18
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        Antalya'da suç örgütü kurmak suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve silahlı suç örgütü kurmak suçundan aranan Zafer Koçak yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit", "kasten yaralama", "hakaret", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "tefecilik" ve "suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme" suçlarına karıştığı iddia edilen Zafer Koçak'ın yakalanması için çalışma başlattı.

        Hakkında 8 ayrı dosyadan 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Koçak'ın Alanya'da olduğu belirlendi.

        Koçak, KOM ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla gizlendiği ikamette yakalandı.

        Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 56 fişek ve 2 çift sahte plaka ele geçirildi.

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