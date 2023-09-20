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        Antalya'da temizlik işçisi bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti

        Antalya'nın Serik ilçesinde belediyede görevli temizlik işçisi, caminin tuvaletinde bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:19
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        Antalya'da temizlik işçisi bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti
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        Antalya'nın Serik ilçesinde belediyede görevli temizlik işçisi, caminin tuvaletinde bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti.

        Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 6 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 50 yaşındaki Hasan Ateş, gazetecilere, caminin tuvaletine girdiğinde yerde bir zarf gördüğünü söyledi.

        İçinde çek olan zarfı önce camideki görevliye verdiğini anlatan Ateş, "Daha sonra zarfı görevliden alarak akşam götürüp polise teslim ettim. Okumam yazmam yok, söylediklerine göre çek 7 milyon liraymış." dedi.

        Çeki teslim ettiği için mutlu olduğunu dile getiren Ateş, "Biz ailemizden böyle gördük. Haramda gözümüz yok." diye konuştu.

        Polisin, Alanya ilçesinde bir firmaya ait olan çeki, sahibine ulaştırmaya çalıştığı öğrenildi.

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