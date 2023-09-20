Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te okul servis sürücülerine eğitim verildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenci taşıyan servis sürücülere eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te okul servis sürücülerine eğitim verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenci taşıyan servis sürücülere eğitim verildi.

        Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, öğrenci taşımacılığı yapan 145 sürücü ve rehber katıldı.

        Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitimde, trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, seyir halinde cep telefonu kullanmaması başta olmak üzere tüm kurallar anlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!

        Benzer Haberler

        25 yıllık eşini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı 
        25 yıllık eşini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı 
        Temizlik görevlisi, cami tuvaletinde bulduğu 7 milyon liralık çeki polise t...
        Temizlik görevlisi, cami tuvaletinde bulduğu 7 milyon liralık çeki polise t...
        Antalya'da 200 hekim "Beyaz Reform"la kamu hastanelerine döndü
        Antalya'da 200 hekim "Beyaz Reform"la kamu hastanelerine döndü
        Antalya'da temizlik işçisi bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti
        Antalya'da temizlik işçisi bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti
        Avusturyalı Godina hakkında Alanya Kalesi'ne zarar verdiği iddiasıyla açıla...
        Avusturyalı Godina hakkında Alanya Kalesi'ne zarar verdiği iddiasıyla açıla...
        Parkta temizlik görevlisi 'Git buradan' deyince kendini salıncağa bağladı
        Parkta temizlik görevlisi 'Git buradan' deyince kendini salıncağa bağladı