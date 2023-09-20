Serik'te okul servis sürücülerine eğitim verildi

Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenci taşıyan servis sürücülere eğitim verildi.

Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, öğrenci taşımacılığı yapan 145 sürücü ve rehber katıldı.

Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitimde, trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, seyir halinde cep telefonu kullanmaması başta olmak üzere tüm kurallar anlatıldı.